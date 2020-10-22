Çekici üzerinde bulunan kepçenin pistonlarından 159 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Ekimde kent üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevki yapılacağı şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi. Çekici üzerine bağlı dorse ve dorseye yüklü vaziyette bulunan kepçe üzerinde yapılan aramalarda kepçenin pistonlarına bağlı bölmeye zulalanmış vaziyette, 131 paket halinde daralı 159 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu tır sürücüsü ve öncü olduğu değerlendirilen aracın sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

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