Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika

Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

12.11.2020 03:19
Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı, System.String[]

Malatya'da çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı.

Malatya'da çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda bir ilden Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştireceği bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik takip sonucunda çekici üzerine yüklenmiş vaziyette bulunan bir araçta inceleme yapan ekipler araç içerisinde saklanmış vaziyette 686 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Konu ile alakalı olarak B.Ö., H.Ö., M.Ü. gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - MALATYA

Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika


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