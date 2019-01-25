Son Dakika Haberleri: Çekici Üzerindeki Araçtan 16 Bin 320 Paket Kaçak Sigara Çıktı

Çekici Üzerindeki Araçtan 16 Bin 320 Paket Kaçak Sigara Çıktı

15 dakika önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta polis ekipleri arızalı gösterilip çekici ile taşınan araçta yaptıkları aramalarda 16 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Çekici Üzerindeki Araçtan 16 Bin 320 Paket Kaçak Sigara Çıktı, System.String[]
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta polis ekipleri arızalı gösterilip çekici ile taşınan araçta yaptıkları aramalarda 16 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Silopi KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından, kaçakçılık faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 23 Ocak 2019 tarihinde saat 19.30 sıralarında İpekyolu Cudi Tesisleri civarında durumundan şüphelenilen çekici ve bu çekiciye bağlı vaziyette bulunan araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen 16 bin 320 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Konu ile ilgili olarak M.Ş. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yasal işlem yapılarak şahıs gözaltına alındıktan sonra Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Yapılan açıklamada, silahlı terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:04 Kaynak: İHA

Polis, Şırnak, 3. Sayfa
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