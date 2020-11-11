Son dakika haberleri! Çekici üzerindeki kazalı araçla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika

Malatya'da çekiciye yüklenmiş kazalı araçta yapılan aramada, 686 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik takip ve analiz sonucu Mersin'den Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirleyen ekipler, kent girişindeki uygulama noktasında çekiciye yüklenmiş kazalı bir araçta arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün desteğiyle yapılan aramada, çekicideki kazalı aracın içerisine zulalanmış 686 gram metamfetamin ele geçirildi.

B.Ö, H.Ö. ve M.Ü. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.