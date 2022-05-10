Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada

10.05.2022 21:09

Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kameradaİSTANBUL Arnavutköy'de önceki gün çekici üzerindeki otomobilin etrafında son ses müzik dinleyerek yolculuk yapan gençlerin o anları bir vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de önceki gün çekici üzerindeki otomobilin etrafında son ses müzik dinleyerek yolculuk yapan gençlerin o anları bir vatandaş kamerası tarafından kaydedildi. Yakalanan çekici sürücüsüne ise 3 bin 731 TL para cezası kesildi.

Arnavutköy'de bir grup genç önceki gün çekici üzerindeki bir otomobilin etrafında son ses müzik dinleyerek yolculuk etti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 34 CEK 422 plakalı çekici sürücüsünün Hasbi D. olduğu tespit etti. Araç sürücüsü Hasbi D.'ye saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 TL, kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesli müzik dinlemek maddesinden 196 TL ve yük veya araç üzerinde yolcu taşımak maddesinden 3 bin 339 TL olmak üzere, toplam 3 bin 731 idari para cezası kesildi.

Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada
Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada
Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada
Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada

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Para Cezası, Türk Lirası, Tragger, Müzik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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