Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nden çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nden çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 29 Mayıs-9 Haziran arasında Bahçelievler, Sultangazi, Pendik ile Sakarya ve Kocaeli illerinde 2 çekici ile 6 dorsenin çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 28 Eylül'de kentte 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerin pandemi döneminde çalışmayan çekici ve dorseleri keşif yaptıkları, kendi çekici araçlarıyla dorseleri bir kaç dakika içinde çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 100 ile 300 bin lira arasında değişen bazı dorseleri hurdacılara 20 ile 30 bin lira arasında sattıkları, bazılarını ise şasi numarasını değiştirerek satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Ara operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Polis, suç örgütü lideri Asım B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi çaldıkları dorseyi götürmeye çalışırken suç üstü yakaladığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklandıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı
Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı
Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı
Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Yüzde 90 engelli Buse ve kendisini darbetmekle suçladığı eşinin yeni görüntüleri kafa karıştırdı Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında hapis istemiyle dava açıldı
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın         
16:46
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 18:36:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekici ve dorse çaldıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei