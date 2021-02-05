Zafer Partisi'ne en çok hangi partiden oy gidiyor? Son anketten ters köşe eden sonuç

Çatıya çıkan teknisyeni bir daha gören olmadı! Feci olay kamera kayıtlarından ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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