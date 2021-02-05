İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi

05.02.2021 08:58

Mardin'de çekici üzerinde taşınan silindirli iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi.

Mardin'de çekici üzerinde taşınan silindirli iş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çekici üzerinde taşınan iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi
İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Narkotik, Mardin, Esrar, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş makinesine gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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