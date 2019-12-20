Çekiciden 100 şişe kaçak içki çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çekiciden 100 şişe kaçak içki çıktı - Son Dakika

Çekiciden 100 şişe kaçak içki çıktı

6 saat önce

Sivas'ta polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan çekicide 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Çekiciden 100 şişe kaçak içki çıktı, System.String[]

Sivas'ta polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan çekicide 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Üniversite yakınlarında yaptığı uygulama sırasında durumundan şüphelendiği bir çekiciyi durdu. Durdurulan çekicinin içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 100 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten yasal işlem yapıldı. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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