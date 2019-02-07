Son Dakika Haberleri: Çekiciden 124 Bin Tıbbi İlaç Çıktı

Çekiciden 124 Bin Tıbbi İlaç Çıktı

1 saat önce

Mersin polisinin bir çekici ve çekiciye bağlı römorkta yaptığı aramada 124 bin 695 tablet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Çekiciden 124 Bin Tıbbi İlaç Çıktı, System.String[]
Mersin polisinin bir çekici ve çekiciye bağlı römorkta yaptığı aramada 124 bin 695 tablet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çekicide faturasız ilaç taşındığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen çekiciyi durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada çekici ve römorkta 124 bin 695 tablet sprey, göz damlası gibi tıbbı ilaçlar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.S.S. polisler tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Z.O. isimli şahsın kullandığı araçta arama yapan ekipler, 3 bin 300 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, jel, sprey ele geçirdi. Olayda araç sürücüsü gözaltına alındı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

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