Çekiciden 20 Milyon Liralık Eroin Çıktı
47 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicide, narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, yaklaşık 20 milyon lira değerinde, 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicide, narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, yaklaşık 20 milyon lira değerinde, 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Polis
, sürücü Yakup B.'yi gözaltına aldı.
Kahramanmaraş- Kayseri
karayolunda uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sabaha karşı plakası açıklanmayan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Alfi' ile araçta arama yaptı. Aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 200 paket halinde 103 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Yaklaşık 20 milyon liralık eroinin doğu illerden temin edilerek batı illerinde piyasaya sürüleceği belirtildi.
Gözaltına alınan çekicinin sürücüsü Yakup B.'nin emniyette sorgulanmasına başlandı.
- Kahrananmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:54 Kaynak: DHA
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