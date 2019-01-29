Çekiciden 20 Milyon Liralık Eroin Çıktı
13 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicide, narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, yaklaşık 20 milyon lira değerinde, 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicide, narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, yaklaşık 20 milyon lira değerinde, 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Polis
, sürücü Yakup B.'yi gözaltına aldı.
Kahramanmaraş- Kayseri
karayolunda uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sabaha karşı plakası açıklanmayan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Alfi' ile araçta arama yaptı. Aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 200 paket halinde 103 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Yaklaşık 20 milyon liralık eroinin doğu illerden temin edilerek batı illerinde piyasaya sürüleceği belirtildi.
Gözaltına alınan çekicinin sürücüsü Yakup B.'nin emniyette sorgulanmasına başlandı. - Kahramanmaraş
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:51 Kaynak: DHA
Marketten Aldığı Pet Şişedeki Suyun Rengi Değişti
Büyük Britanyalı Tenisçi Andy Murray, Ameliyat Oldu
Aydınspor 1923'te "Zorla Masaj" Kavgası Hastanede Bitti
Son Dakika! Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu