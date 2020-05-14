Çekicilerin sürücüleri ehliyetsiz çıktı; 10 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika

DÜZCE'de, trafik ekiplerince durdurulan 2 çekicinin sürücüleri ehliyetsiz çıktı. 2 sürücüye toplam 10 bin 544 TL ceza kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde yaptıkları uygulamada, Semih Tokgöz idaresindeki 81 BA 272 plakalı ve Arif Duman idaresindeki 81 EF 100 plakalı çekicileri durdurdu. 2 araç sürücüsünün de ehliyetleri olmadığı belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan Semih Tokgöz'ün idaresindeki çekici trafikten men edildi. Çekici, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.2 sürücüye toplam 10 bin 544 lira ceza uygulandı.