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ÇEKİCİNİN ANTENİ HATLARI KOPARDI, ELEKTRİK DİREĞİNİ EĞDİ

53 dakika önce

Avcılar'da hızla giden çekicinin üzerindeki çanak anten, iki elektrik hattından birini kopardı, bir direği de eğdi.

ÇEKİCİNİN ANTENİ HATLARI KOPARDI, ELEKTRİK DİREĞİNİ EĞDİ, System.String[]

Avcılar'da hızla giden çekicinin üzerindeki çanak anten, iki elektrik hattından birini kopardı, bir direği de eğdi.
Olay, Firuzköy Mahallesi'ndeki Pehlivan Caddesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Plaka ve sürücüsü belirlenemeyen arkasında konteyner bulunduğu belirtilen çekici, Pehlivan Caddesi'nde hızla giderken, aracın üzerindeki uydu yayınlarını almaya yarayan çanak anten yolun iki tarafından geçen yüksek gerilim taşıyan hatlardan birine çarptı. Elektrik kablosu bağlı olduğu bir yerden çıkarken, direk de eğildi.  Çekici, büyük gürültüye rağmen hızını düşürmeyince 50 metre ilerideki ikinci hatta da çarptı. Bu hattı koparan çekicinin sürücüsü yine durmayarak yoluna devam etti.
Görgü tanığı Beyzanur Güney, "Aracın üzerindeki anten kablolara çarptı. Büyük gürültü ile direk neredeyse devrildi, kablolar yerlere düştü. Allah'tan arkasından araç gelmiyordu. Yoksa facia olabilirdiö dedi. Aslan Kesler de, direği eğen, bir kabloyu yerinden söken, diğerini koparan çekicinin üzerindeki çanak antenin olduğu yerde kalmasına şaşırdığını söyledi.
Kısa süre sonra gelen BEDAŞ ekipleri hatları ve devrilen elektrik direğini düzeltme çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü:
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-Eğrilen elektrik direği ve yola düşen kablolar
-Genel Görüntüler
-Görevliler hatları onarırken
-Aslan Kesler olayı anlatırken
-Beyzanur Güney, çekicinin hatları nasıl koparıp direği eğdiğini anlatırken
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:47 Kaynak: DHA
Güney, Avcılar, Güncel
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