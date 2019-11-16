Son Dakika Haberleri: Çekicinin arkasındaki Müslüm Gürses portresi ilgi odağı oldu
Son Dakika Güncel Çekicinin arkasındaki Müslüm Gürses portresi ilgi odağı oldu - Son Dakika

Çekicinin arkasındaki Müslüm Gürses portresi ilgi odağı oldu

6 saat önce

Erzurum'un Horasan ilçesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir vatandaşın çekicinin dorsesinin arkasına çizdirdiği Müslüm Gürses portresi ve yazdırdığı yazı görenlerin ilgi odağı oldu.

Çekicinin arkasındaki Müslüm Gürses portresi ilgi odağı oldu, System.String[]

Erzurum'un Horasan ilçesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir vatandaşın çekicinin dorsesinin arkasına çizdirdiği Müslüm Gürses portresi ve yazdırdığı yazı görenlerin ilgi odağı oldu.


Erzurum'un Horasan ilçesinde yol üzerindeki tesiste mola veren çekicinin arkasındaki Müslüm Gürses portresi vatandaşlardan büyük ilgi topladı. Çekiciyi gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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