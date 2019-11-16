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Çekicinin arkasındaki Müslüm Gürses portresi ilgi odağı oldu
6 saat önce
Erzurum'un Horasan ilçesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir vatandaşın çekicinin dorsesinin arkasına çizdirdiği Müslüm Gürses portresi ve yazdırdığı yazı görenlerin ilgi odağı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
Erzurum'un Horasan ilçesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir vatandaşın çekicinin dorsesinin arkasına çizdirdiği Müslüm Gürses portresi ve yazdırdığı yazı görenlerin ilgi odağı oldu.
Erzurum'un Horasan ilçesinde yol üzerindeki tesiste mola veren çekicinin arkasındaki Müslüm Gürses portresi vatandaşlardan büyük ilgi topladı. Çekiciyi gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. - ERZURUM
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