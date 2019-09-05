Çekicinin çarptığı tilki telef oldu
1 saat önce
BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda çekicinin çarptığı tilki telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:12 Kaynak: DHA
BOLU'nun Gerede
ilçesinde, TEM Otoyolu
'nda çekicinin çarptığı tilki telef oldu.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede mevkiinde meydana geldi. Bolu
yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KC 004 plakalı çekici, yolun karşısına geçen tilkiye çarptı. Kazada tilki, olay yerinde telef oldu. Çekici sürücüsü durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tilkiyi götürdü. Tilkinin tahnit edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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