Çekicinin dorsesinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Burdur'da yakalanan uyuşturucu tacirinin kullandığı çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada esrar ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak H.İ. isimli şahsa, uyuşturucu/uyarıcı madde sattığı tespit edilen H.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsın kullandığı çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada 2,78 gram esrar maddesi ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına yarayan çok sayıda aparat ile bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli H.D. isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında tutuklandı.



Diğer yandan Burdur'da F.A. isimli şahsa kargo vasıtasıyla içerisinde 8,80 gram esrar maddesi bulunan paket gönderdiği tespit edilen, İstanbul'da ikamet eden S.K.'ya "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", F.A.'ya ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı. - BURDUR