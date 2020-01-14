Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Kadıköy'de çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı otomobilden düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetinkal'ın kızı Çiğdem Cingi, dün öğle saatlerinde fatura yatırmak için Acıbadem'de yol kenarına aracını park etti.

Faturasını ödedikten dışarı çıkan Cingi, çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı aracından annesinin düştüğünü gördü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Leyla Çetinkal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Kapıdan çıkarken bir çığlık duydum"

AA muhabirine açıklama yapan Çiğdem Cingi, annesini arabada bırakıp faturasını yatırmaya gittiğini belirterek, şunları anlattı:

"Aracımı bir cebe park ettim. Annemi arka koltukta bırakarak faturayı ödemeye çıktım. Faturayı ödeyip çıkmam iki dakikamı bile almadı. Çünkü fatura ödeme merkezi boştu. Tam kapıdan çıkarken bir çığlık duydum. 'Arabadan çocuk düştü.' diye bağrışmaları duydum. Kapıdan çıkar çıkmaz aracımın çekici tarafından 2 metre yukarıya kaldırıldığını, annemin araçtan aşağıya düştüğünü ve yerde yattığını gördüm. Annemin yanına koştum. 'Ambulans çağırın.' diye bağırdım. Polis çağırmak istedim. Çekicide görevli polis memuru engellemek istedi. Ben 155'i arayarak polisi çağırdım. Annemi hastaneye kaldırdım. Annemin durumu kritik. Sağ dirsek iki tarafından kırılmış. Sağ tarafından düştüğü için sağ tarafı kırıklar içinde. Annemi ameliyata hazırlıyorlar. Annem, yarın veya öbür gün büyük bir ameliyata girecek. Sorumlulardan davacıyım ve şikayetçiyim. Bundan mesul olanlar cezasını çeksin, bu işin peşini bırakmayacağım."

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, Leyla Çetinkal'ın çekici tarafından kaldırılan araçtan düşme anı yer görülüyor.