Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadının yaralanması - Son Dakika
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Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadının yaralanması

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ın yaralanmasına ilişkin çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadının yaralanması, System.String[]

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ın yaralanmasına ilişkin çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 gün önce Acıbadem Caddesi'nde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi otobüs durağı yakınında yol üzerine park eden aracın çekiciyle alınması esnasında yaşanan kazanın herkesi üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza ile ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir.

Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla Çetinkal Hanımefendi'ye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Acıbadem Caddesi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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