Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadının yaralanmasına ilişkin dava karara bağlandı - Son Dakika

Kadıköy'de içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı park halindeki otomobilden 80 yaşındaki kadının düşerek yaralanmasına neden olan çekici sürücüsü ve görevli polis memurunun yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık polis memuru Yusuf K. katılırken, diğer sanık Celal Keser gelmedi. Duruşmada, taraf avukatları ve yaralanan Leyla Çetinkol'un kızı Çiğdem Cingi de hazır bulundu.

Duruşmada söz alan polis memuru Yusuf K, olayın yaşandığı gün diğer sanıkla beraber araç çekiciliği görevini yaptığını, İETT durağının karşısında terk edilmiş bir araç gördüklerini ve kaldırmaya başladıklarını anlattı.

Bu sırada, bazı vatandaşların "teyze" düştü diye bağırmasının ardından durduklarını dile getiren Yusuf K, Leyla Çetinkol'un panikle araçtan inmeye çalıştığı esnada düştüğünü düşündüklerini söyledi.

"Annem bu olaydan sonra vefat etti"

Annesinin yaşanan bu olaydan önce herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını ifade eden Çiğdem Cingi, "Annem bu olay sonucu vefat etmiştir. Annemin ölümüyle kaza arasında illiyet kurulamadığına ilişkin raporu kabul etmiyoruz. Yeniden rapor alınsın." dedi.

Katılan vekili Eray Yılmaz ise yeniden Adli Tıp Kurumu raporu istediklerini, aracın maktul aşağıya inmeden çekilmesinin büyük bir kusur olduğunu ifade ederek, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Yusuf K'nin polis memuru ve Celal Keser'in de çekici operatörü olarak 13 Ocak 2020'de görev yaptığını belirterek, sanıkların Leyla Demirkol'un içinde bulunduğu 34 CHF 978 plakalı otomobili, yasak yere park etme nedeniyle içerisinde bir kişi bulunup bulunmadığını kontrol etmeden çekmeye başladıklarını kaydetti.

Bu sırada Demirkol'un, düşmesine neden olarak kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığı ifade edilen mütalaada, bilirkişi raporuna göre her iki sanığın da kusurlu oldukları anlatıldı.

Mütalaada, bu nedenle sanıkların "taksirle yaralama" suçundan 6 aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar, mütalaayı kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan hakim, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan sanık Yusuf K'ye 7 bin 860 lira, sanık Celal Keser'e de 5 bin 240 lira para cezası verdi.

Sanıkların daha önce başka bir suçtan hüküm giymemesini dikkate alan hakim, her iki sanık için de hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Celal Keser'in, yasak yere park ettiği için müşteki Leyla Çetinkol'un otomobil içerisinde olup olmadığını kontrol etmeden aracı çekmeye başladığı aktarılan iddianamede, yaşlı kadının aracın yükseldiğini fark etmesi üzerine paniklediği ve araçtan düştüğü belirtiliyor.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Leyla Çetinkol'un düşme sonucunda vücudunda kırık meydana gelecek şekilde yaralandığı bilgisi veriliyor.

Olaydan sonra kusur durumuna ilişkin alınan bilirkişi raporunda, sanık Celal Keser'in tali kusurlu olduğunun belirtildiği vurgulanan iddianamede, sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor.

İddianamede, sanık Celal Keser'in "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 ay 15 günden, 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Polis memuru Yusuf K'nin hapsi istenmişti

Olaya ilişkin hakkında soruşturma izni verilen polis memuru Yusuf K. hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan, 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.