Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, yatağa bağımlı kaldı - Son Dakika

Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, yatağa bağımlı kaldı

İstanbul'da geçtiğimiz Ocak ayında park halindeki bir aracı kaldırmaya çalışan çekici operatörü, araç içerisinde bulunan 85 yaşındaki kadını fark etmeyince akıl almaz bir kazaya neden olmuştu.

Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, yatağa bağımlı kaldı, System.String[]

İstanbul'da geçtiğimiz Ocak ayında park halindeki bir aracı kaldırmaya çalışan çekici operatörü, araç içerisinde bulunan 85 yaşındaki kadını fark etmeyince akıl almaz bir kazaya neden olmuştu. Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın, kaza sonrası hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu. 10 aydır yatağa bağımlı olarak yaşayan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol yürüyememesi nedeniyle 3'üncü kez ameliyat olacak. Olayın şokunu atlatamadığını söyleyen yaşlı kadın, "Kaza sonrası şuurumu yitirdim. Unutkanlığım çoğaldı. Geceleri uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. En kötüsü yürüyemiyorum. Yürüyememek çok kötü bir şeymiş, çok çaresizim" dedi.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen olayda, Çiğdem Cingi isimli kadın, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkol'la fatura yatırmak için evinden çıkmıştı. Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park eden Cingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından inmişti. Bu sırada bir çekici operatörü, park halindeki aracın başına gelerek hemen aracı yüklemek istemişti. Bu sırada arka koltukta oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol, panik yaparak kapıyı açmış ve araç çekiciye yüklenirken yaşlı kadın bir anda yere düşmüştü. Çevredekilerin yardımı üzerine hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak bölgesinde çeşitli kırıklar olduğu tespit edilmişti. Tedavisinin ardından taburcu edilen 85 yaşındaki Leyla Çetinkol bu süreçte yaklaşık 10 kilonun üzerinde kilo kaybederek, 10 aydır yatağa bağımlı bir halde yaşıyor. Yürümeyen ve ağrıları devam yaşlı kadın 3'üncü kez ameliyat olacağı ve ayağına protez takılacağı belirtildi.

"GECELERİ UYUYAMIYORUM, HER ŞEYİ UNUTUYORUM"

Kazanın şokuyla hiçbir şey hatırladığını belirten yaşlı kadın Leyla Çetinkol, "Çekiciden düştüğüm günden kalan hiçbir şeyi hatırlayamıyorum, Düştüğüm gün, gözümü açıp bir şey görmedim, yalnızca sesleri duydum. Ameliyat olduğumu, hastane kaldığımı o güne dair hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Hiç yürüyemiyorum, hiç yemek yiyemiyorum, ağrım çok fazla olduğu için hiç uyuyamıyorum. Bu talihsiz kazayı yaşamadan önce her tarafa gidiyor, her işimi kendim yapabiliyordum. Şuurumda yerindeydi. Kazadan sonra bazı şeyleri unutuyorum. İlaç içiyorum daha sonra ilaç içtim mi ? içmedim mi?, unutuyorum hatırlayamıyorum. En kötüsü yürüyemiyorum. Ağrılarım da olmasa ameliyat da olmayacağım" diye konuştu.

"YÜRÜYEMEMEK ÇOK KÖTÜ BİR ŞEYMİŞ, ÇOK ÇARESİZİM"

Yatağa bağlı bir şekilde 3'üncü kez ameliyat olacağını belirten yaşlı kadın Çetinkol, "Kazadan sonra ilk ameliyatımda platin taktılar. Platinler beni çok rahatsız etti. Yürüdükçe bir birbirine sürtmesi sonucu çok acılar çektim. Şikayetim sonucu ameliyat yapılarak platinleri çıkardılar. Platinlerden sonra dikişleri alınınca hiç yürüyemedim. Doktorum tekrar ameliyat olmam gerektiğini belirterek, 'Teyze kemik erimen var. Ameliyat olunan bölgede, kemiği beslemek için kan gitmemesinden dolayı yürüyemiyorsun' dedi. Doktorlarım protez takılması gerektiğini belirtti. Protez takılmadan bu acılar ile imkanı yok yaşayamam. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Torunlarım yardımcı oluyor ama yürüyememek çok kötü bir şeymiş, çok çaresizim" diye konuştu.

Kaza sonrası hayatlarının olumsuz etkilendiğini belirten yaşlı kadının kızı Çiğdem Cingi, "Annem çok talihsiz bir kaza geçirdi ve o kazadan sonra da hayatımız kabusa döndü. Annemin durumu çok kötü, bu kaza sonrası 2 kez ameliyat oldu. Önümüzdeki hafta 3'üncü kez ameliyat olacak. Davamız hala savcılık safhasını geçemedi. İddianame hazırlanmadı, mahkeme açılmadı. Ailecek çok kötü durumdayız" diye konuştu.

"ANNEM 10 AYDIR YATAĞA BAĞIMLI YAŞIYOR, 3'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK"

Kaza sonrası annesinin 10 aydır yatağa bağımlı yaşadığını belirten Cingi, "Annem bu kazadan önce hayatı dolu dolu yaşayan ton ton bir teyzeydi. Çarşıya kendisi gider, alışverişini yapar. Torunlarıyla ilgilenir, evinin temizliğini yapardı. Bu kazadan sonra annemin hayatı tamamen değişti ve 10 aydır yatağa bağımlı yaşıyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir şekilde birisinin bakımına muhtaç bir hale geldi " şeklinde konuştu.

(İHA)

İstanbul, Kadın, Kaza, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, yatağa bağımlı kaldı - Son Dakika

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