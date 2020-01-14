ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI - Son Dakika

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ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI
6 saat önce
İstanbul DHAKadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:53 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Acıbadem
'de çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı farketmedi. Araç
kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadının kızının fatura ödemek için araçtan indiği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kadının görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar
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