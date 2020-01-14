Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika

Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı

6 saat önce

KADIKÖY'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı, System.String[]

KADIKÖY'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Acıbadem'de çekici, aracın içinde oturan  85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı farketmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının kızının fatura ödemek için araçtan indiği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi.


Acıbadem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı
İsrail çalkalanıyor! Hakkında cinsel suçlarla ilgili soruşturma yürütülen haham, kölelik yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı Yakınının doğum ameliyatına girme talebini reddeden doktorun burnunu kırdı! Doktor kanayan burnuyla doğum yaptırdı Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:30:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]