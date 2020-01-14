Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı - Son Dakika

ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA

Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Acıbadem'de çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal'ı farketmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının kızının fatura ödemek için araçtan indiği bu sırada çekicinin geldiği kaydedildi.