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Son dakika haber! ÇEKİCİNİN KALDIRILDIĞI ARAÇTAN DÜŞMÜŞTÜ: POLİS VE OPERATÖRE PARA CEZASI - Son Dakika

Son dakika haber! ÇEKİCİNİN KALDIRILDIĞI ARAÇTAN DÜŞMÜŞTÜ: POLİS VE OPERATÖRE PARA CEZASI

15.02.2022 14:31
Son dakika haber! ÇEKİCİNİN KALDIRILDIĞI ARAÇTAN DÜŞMÜŞTÜ: POLİS VE OPERATÖRE PARA CEZASI

Gelen son dakika haberine göre KADIKÖY'de Leyla Çetinkol'un çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesiyle ilgili yargılanan iki sanığa para cezası verildi.

KADIKÖY'de Leyla Çetinkol'un çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesiyle ilgili yargılanan iki sanığa para cezası verildi.

Kadıköy'de geçtiğimiz yılın ocak ayında çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Leyla Çetinkol (80) yargılama devam ederken hayatını kaybetti. Aile,  Çetinkol'un kaza nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürerken mahkeme kararını verdi.

İki sanık "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan adli lira para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf K. katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Polis memuru sanık Yusuf K., olay günü diğer sanık Celal Keser ile birlikte araç çekiciliği görevini yaptığını belirterek "İETT durağının karşısına terk edilmiş vaziyette park edilmiş aracı görünce kaldırmaya başladık. Aracın dörtlüleri de yanmıyordu. Dışarıdan vatandaşlar 'Teyze düştü' diye bağırınca durduk. Leyla Çetinkol'un panikle araç içerisinden çıkmaya çalışarak düştüğünü düşünüyoruz. Olaya ilişkin savunmam bundan ibarettir" şeklinde konuştu.  Sanık avukatları söz verildiğinde müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek ayrı ayrı beraat etmelerini talep etti.

ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

Ailenin avukatı, Leyla Çetinkol'un kaza neticesinde hayatını kaybettiğini söyledi.  Avukat, "Suçu arabadan inmeden yapıyor ise bu büyük bir kusurdur. Yeniden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması talebini yineliyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi.

SAVCI 2 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Yusuf K.'nin polis memuru ve Celal Keser'in de çekici operatörü olarak 13 Ocak 2020 tarihinde görev yaptığı belirtti. Sanıkların Leyla Çetinkol'un içinde bulunduğu otomobilin yasak yere park etme nedeni içerisinde bir kişi bulunup bulunmadığını kontrol etmeden çekmeye başlayarak Çetinkol'un düşmesine neden olarak kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaraladıkları belirtildi. Bilirkişi raporunda her iki sanığın da kusurlu oldukları kaydedilen mütalaada, iki sanığın da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaaya karşı söz verilen sanıklar, mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatlerini talep etti.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Celal Keser'i "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 7 bin 860 lira, sanık Yusuf K.'yi de aynı suçtan 5 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olmasını da dikkate alan mahkeme, her iki sanık için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Para Cezası, Mahkeme, Kadıköy, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ÇEKİCİNİN KALDIRILDIĞI ARAÇTAN DÜŞMÜŞTÜ: POLİS VE OPERATÖRE PARA CEZASI - Son Dakika


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