Son dakika haber... Çekicinin motosikletliye çarpma anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Çekicinin motosikletliye çarpma anı kamerada
17.11.2020 07:56
Son dakika haberi: Bursa'da trafik çekici ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bursa'da trafik çekici ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışma anı ise amatör kameralara yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye mahallesi Tuna caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik çekici şoförü dönüş yaparken, motosiklet sürücüsü ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Çekirge Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
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