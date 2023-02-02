Çekicinin üzerinde bulunan araçta yapılan aramada 55 bin 850 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, B.K. ve A.O.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çekicinin üzerindeki araçla uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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