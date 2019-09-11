Son Dakika Haberleri: Çekiciye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Çekiciye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

46 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, rampadan inerken önündeki mermer yüklü olan oto çekiciye çarpıp takla attan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı.

Çekiciye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, rampadan inerken önündeki mermer yüklü olan oto çekiciye çarpıp takla attan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Kavacık Rampaları'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Naci Biber (75), kullandığı 35 EB 0983 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini Kavacık Rampaları'ndan inerken kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önündeki Emir Balcı yönetimindeki 45 K 0912 plakalı mermer yüklü oto çekiciye çarpıp, takla attı. Yaklaşık 25 metre sürüklenerek duran ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Naci Biber ile yanındaki eşi Ümran Biber (71) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Biber çifti, tedaviye alındı. Naci Biber ve eşi Ümran Biber'in sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ankara, İzmir, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:08 Kaynak: DHA
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