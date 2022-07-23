Çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü

23.07.2022 02:46
Çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu, Selçuk kavşağı yakınında meydana geldi. Aydın yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali Ulkan Peker yönetimindeki 35 N 9183 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen T.Y. yönetimindeki 07 DFT 64 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun sağ tarafından bulanan demir bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Peker'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Peker'in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ali Ulkan Peker'in cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kaza nedeniyle İzmir- Aydın Otoyolunda trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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