İstanbul'dan çekici ile çalınan cip Bolu'da sahibine teslim edildi - Son Dakika

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde park halindeyken N.G. adlı şahıs tarafından arıza yaptığı yalanıyla çekiciye yükletilerek çalındıktan sonra Bolu'da polis ekipleri tarafından yakalanan cip, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan müteahhit Yalçın Sakçı, bir süredir kullanmadığı cipini işyerinin yakınında bir yere park etti. Farklı bir otomobil kullandığı için 1 aydır cipini kullanmayan Sakçı, park ettiği bölgeye gittiğinde aracı yerinde bulamadı. Cipinin çalındığını anlayan Sakçı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgede yaptıkları incelemede cipin bir çekiciye yüklenerek götürüldüğünü belirledi. Çalınan cipin Bolu'da olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda N.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine getiren ekipler, Yalçın Sakçı'ya aracının bulunduğunu haber verdi. Sakçı, 1 haftanın sonunda Bolu'ya gelerek, aracını teslim aldı. Sakçı aracının 1 hafta önce çalındığını belirterek, "Her gün kontrol ederdik, bir gün olmadığını fark ettik. Durumu polise söyledim. Arkadaşlar yardımcı oldu. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz. Aracımızı teslim alıyoruz. Araçtan yüzde 99 umudu kesmiştik. Bulunması bizi mutlu etti. Aracımıza kavuştuk teşekkür ediyoruz. Aracı çekiciyle gelip çalıyorlar. Aracımı kendi aracıymış ve bozulmuş gibi gösterip çekiciye çektiriyor. Camı da anahtarı kaybettik diyerek kırıyorlar" dedi. - BOLU