ÇEKİCİYLE GÖTÜRÜLECEK PANELVANA ARKADAN ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda arızalanarak emniyet şeridine çekilen kapalı kasa panelvana, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan da önünde bekleyen çekiciye vurdu. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.25 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Sabiha Gökçen sapağına gelmeden yaşandı. İddialara göre 34 DU 702 plakalı kapalı kasa panelvan arızalandı. Sürücü aracını emniyet şeridine alarak çekiciye haber verdi. Çekici geldiği sırada, hafif ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridinde bekleyen panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan da önünde bekleyen çekiciye vurdu. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturması başlattı.