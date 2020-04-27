Çekiciyle konteyner çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çekici yardımıyla sürücü kursuna ait konteyneri çaldıkları yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Beylerli Mahallesinde dün meydana gelen konteyner hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri H. Ç. (41) ile F.D'yi (38) gözaltına aldı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde konteynerin çekiciye yüklenmesi ve götürülmesi yer alıyor.