Çekiciyle taşınan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu ilinden İstanbul 'a seyir halindeki çekicinin üzerinde bulunan otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarıyla çalışma başlattı. İl sınırına girdiği belirlenen çekici, TEM yolunda oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Çekici üzerindeki otomobilde yapılan aramada, 305 gram toz esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi. Çekici sürücüsü, gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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