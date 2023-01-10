Çekiçle arkadaşını öldüren sanık: "Amacım çenesini kırmaktı" - Son Dakika
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Çekiçle arkadaşını öldüren sanık: "Amacım çenesini kırmaktı"

10.01.2023 16:55
Çekiçle arkadaşını öldüren sanık: "Amacım çenesini kırmaktı"

Başkent'te alacak verecek meselesi sebebiyle arkadaşının kafasına çekiçle vurarak öldüren sanık duruşmada, "Amacım öldürmek değil, çenesini kırmaktı" dedi.

Başkent'te alacak verecek meselesi sebebiyle arkadaşının kafasına çekiçle vurarak öldüren sanık duruşmada, "Amacım öldürmek değil, çenesini kırmaktı" dedi.
Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; tutuklu sanık Volkan Aydın, tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan ile taraf avukatları katıldı. Tanıkların beyanlarını dinleyen mahkeme başkanı son olarak sanık Aydın'a söz verdi. Eskiden başka bir suçtan 14 yıl cezaevinde kaldığını, sebebinin annesine sinkaf eden birisini kesmek olduğunu söyleyen sanık Aydın'a mahkeme başkanı tepki göstererek uzatmaması söyledi. Ardından beyanına geçen Aydın, "Ben kahveye 5 aydır gidiyorum. Kahvede kumar oynattıkları için kimseyi sevmiyorum. Amacım Hasan Hüseyin'i öldürmek değil, çenesini kırmaktı" dedi.
Tanık M.K., maktul ve sanıkların mahalleden arkadaşları olduğunu, olayın yaşandığı kahvehaneye sürekli gittiğini anlattı. Maktul ile sanık Aydın'ın daha önceden de kavga ettiklerine şahit olduğunu belirten M.K., olaydan 2 gün önce sanığın kavga esnasında cebinden silahı çıkardığını, ateş etmediğini fakat maktule tekme atarak yaraladığını ifade etti.
Sanık Aydın'ın avukatı da müvekkilinin olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini, maktulün müvekkiline küfrettiğini öne sürerek, mahkemenin kararında bu hususları dikkate almasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı'nın görüşünün ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Aydın'ın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.
Olayın geçmişi
Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, caddedeki kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde hareketsiz bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Akkuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, cinayeti işlediği tespit edilen Volkan Aydın hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis; öldürülen Akkuş'un ortağı Örsan Ceyhun Aslan hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Çekiçle arkadaşını öldüren sanık: 'Amacım çenesini kırmaktı' - Son Dakika

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