Son Dakika Haberleri: Çekiçle yaralanan caretta carettanın tedavisi sürüyor
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Çekiçle yaralanan caretta carettanın tedavisi sürüyor

57 dakika önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kumsalda yaralı halde bulunan caretta carettanın Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) tedavisi sürüyor.

Çekiçle yaralanan caretta carettanın tedavisi sürüyor, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kumsalda yaralı halde bulunan caretta carettanın Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) tedavisi sürüyor.

MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ, tedavi altına alınan caretta carettanın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, çekiç darbeleri nedeniyle kafasında kırıkların olduğunu, üzerindeki mikrobakteriyel parazitler sebebiyle uzun süre beslenemediğini ve güçsüz düştüğünü belirtti.

Kaplumbağanın bilinç durumu hakkında bilgi veren ve kafasını rahat hareket ettiremediğini aktaran Altuğ, "Biz gerekli tüm tedavileri uyguluyoruz, inşallah en kısa sürede onu denize kavuşturacağız." dedi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 gün önce denize giren vatandaşların karaya caretta carettanın vurduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine gelen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Arsuz Belediyesi Hayvan Bakım Birimi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, darbe sonucu kafatasında kırık olduğu belirlenen 80 yaşındaki caretta carettayı tedavisi için Mustafa Kemal Üniversitesine götürmüştü.

Hatay, Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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