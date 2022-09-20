ÇEKİÇLİ KATİL 'ESKİDEN BERİ ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORDUM, RUSYA'DA YAPAMAZDIM'

Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tartıştığı babası Pavel Stepanov'u çekiçle başına vurup, telle boğarak öldüren, annesi Tatiana Stepanov'u da aynı şekilde ağır yaralayarak kaçtıktan sonra yakalanan Dmitry Stepanov'un adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade veren Dmitry Stepanov, Bana eziyet ettiği için çok eskiden beri babamı öldürmeyi planlıyordum ama Rusya'da bunu yapamazdım. Rusya'da beni akıl hastanesine kapatırlardı. Onun için Türkiye'ye tatile gelmeyi bekledim. Çekici dışarıdan bir mağazadan satın aldım. Aslında eylemi cuma günü yapacaktım ama kendimi iyi hissetmediğim için yapmadım. Annemi öldürmek istemiyordum. Odada bağırmaya başladı. Herkese duyuracaktı. Ona, susturmak için vurdum dedi.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından tutuklanma istemiyle 2'nci sulh ceza hakimliğine çıkarılan Dmitry Stepanov, 'canavarca hisle tasarlayarak üst soyu kasten öldürme' suçundan tutuklandı.