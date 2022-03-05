Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi

05.03.2022 14:47

Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi Ankara'nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs adliyeye sevk edildi.

Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu semtinde gerçekleşen olayda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Ö.Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı. Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan şahıs emniyete ifade vermek için götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık huzurunda ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesine sevk edildi.

Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi
Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi
Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi

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Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekiçli saldırgan adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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