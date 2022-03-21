Çekiçli saldırganın iddianamesi tamamlandı - Son Dakika
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Çekiçli saldırganın iddianamesi tamamlandı

21.03.2022 16:32
Çekiçli saldırganın iddianamesi tamamlandı

Ankara'da trafikte başka bir aracın sürücüsüne çekiçle saldıran sanığın iddianamesi tamamlandı.

Ankara'da trafikte başka bir aracın sürücüsüne çekiçle saldıran sanığın iddianamesi tamamlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Özgür Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Adliyesine sevk edildi. Adliyede savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Özgür Ö. 'silahla tehdit', 'hürriyetten yoksun kılma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan' 4 yıldan 14 yıla, 'silahlı tehditten' 2 yıldan 5 yıla, 'hakaretten' 3 aydan 2 yıla, 'ulaşım aracının alıkonulmasından' 1 yıldan 3 yıla, 'mala zarar verme'den 4 aydan 3 yıla, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan' 1 yıldan 6 yıla ve 'yaralamaya teşebbüsten' 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANKARA

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Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekiçli saldırganın iddianamesi tamamlandı - Son Dakika


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