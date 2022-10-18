Çekiçli vahşetin ardından kıskançlık krizi çıktı - Son Dakika
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Çekiçli vahşetin ardından kıskançlık krizi çıktı

18.10.2022 00:58
Çekiçli vahşetin ardından kıskançlık krizi çıktı

İstanbul Maltepe'de Kamil Hakan Karabulut, annesine bakıcılık yapan Nursel Bircan'ı iddiaya göre aralarında çıkan arbede sırasında ayakkabılıktan aldığı çekiçle vurarak öldürdü.

İstanbul Maltepe'de Kamil Hakan Karabulut, annesine bakıcılık yapan Nursel Bircan'ı iddiaya göre aralarında çıkan arbede sırasında ayakkabılıktan aldığı çekiçle vurarak öldürdü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Karabulut işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olayı, Nursel Bircan ile arasında yaşanan kıskançlık krizi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir sitede bulunan 10 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Nursel Bircan (39), Kamil Hakan Karabulut'un (56) 84 yaşındaki demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Sabah saatlerinde Karabulut ile Bircan bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan'ın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurdu. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri Nursel Bircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamil Hakan Karabulut gözaltına alınırken, evde yapılan incelemelerin ardından Nursel Bircan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Şüphelinin olayı, Nursel Bircan ile arasında yaşanan kıskançlık krizi yüzünden gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Cinayet aletleri çekiç ve meyve bıçağı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı incelemelerde olayda kullandığı değerlendirilen çekiç ve meyve bıçağını da ele geçirdi. - İSTANBUL

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Maltepe'de gençlerin artık yeni bir buluşma noktası var Maltepe'de gençlerin artık yeni bir buluşma noktası var Son dakika haber... Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Son dakika haber... Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekiçli vahşetin ardından kıskançlık krizi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekiçli vahşetin ardından kıskançlık krizi çıktı - Son Dakika
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