Son dakika haberleri | Acılı kardeş yaşananları anlattı... Çekiçli vahşette ürperten detay, öldükten sonra bile defalarca başına vurmuş - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Acılı kardeş yaşananları anlattı... Çekiçli vahşette ürperten detay, öldükten sonra bile defalarca başına vurmuş

18.10.2022 13:01

Son dakika haberine göre Acılı kardeş yaşananları anlattı.

Acılı kardeş yaşananları anlattı... Çekiçli vahşette ürperten detay, öldükten sonra bile defalarca başına vurmuş

Öldürülen kadının kardeşi, "Kadın cinayetlerinin artık önüne geçilmesi gerekiyor"

ZONGULDAK - İstanbul Maltepe'de 39 yaşındaki Nursel Bircan, bakıcılığını yaptığı yaşlı kadının oğlu Kamil Hakan Karabulut tarafından çekiçle vurularak öldürüldü. Talihsiz kadın bugün memleketi Çaycuma'da kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Olay, Pazar günü saat 10.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşında bir çocuk annesi Nursel Bircan, Kamil Hakan Karabulut(56)'un 84 yaşındaki Demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Kamil H. Karabulut ile Nursel Bircan sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil H. Karabulut eline aldığı çekiç ile Nursel Bircan'ı 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kafasına defalarca vurarak öldürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ambulans istedi. Sağlık ekipleri Nursel Bircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından Kamil H. Karabulut gözaltına alındı. Nursel Bircan'ın cenazesi ise adli tıp kurumuna sevk edildi.

Bugün memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kışla Köyünde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında aile mezarlığında defnedildi. Ailesi genç kadının cenazesinin ardından sinir krizi geçirdi.

"Ablamın yüzü tanınacak durumda değildi"

Kendisinin polis tarafından arandığında ablasının öldürüldüğünü öğrendiğini söyleyen Yüksel Bircan, ablasını teşhis ettiğinde yüzünün tanınacak durumda olmadığını anlattı. İHA'ya konuşan Bircan, "Pazar günü bizi aradılar. Kardeşiniz olaya karışmış buraya gelmeniz gerekiyor dediler. Öğrendik ki olay direk kadın cinayetine girmiş. Bize dediler ki kadının oğluyla ablam evde tartışmış. Kendini korumak için itiş kakış da olmuş. Sonra 8 yaşında yeğenim vardı. Onun yanında çekiçle kafasına ilk darbeyi vurduğunda bayıltmış. Beş on kere çekiçle kafasına vurmuş. Yüzü komple tanınacak durumda değildi. Parçalanmış zaten. insanın içi parçalanıyor" dedi.

Komşular; bağrışmalar kesilince 'büyük ihtimal öldürdü' demiş

Olay yerine geldiğinde bazı komşularla görüştüğünü söyleyen Yüksel Bircan, "Komşular bağrışmaları duymuş. Ablam bağırmayı kesince de komşuları 'Büyük ihtimal bunu öldürdü' diye konuşmuşlar. Olaydan on beş dakika sonra polis geliyor. Yeğenimin bana söylediği 'Adam üzerini değiştirdikten sonra polis geldi. Adamı götürdü' dedi. Adam zaten suçunu itiraf etmiş. Sonuçta bugün ablamsa yarın başka bir kadın öldürülebilir. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi gerekiyor. Cezalar gerekirse artırılmalı, ne gerekiyorsa yapılmalı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Acılı kardeş yaşananları anlattı... Çekiçli vahşette ürperten detay, öldükten sonra bile defalarca başına vurmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Acılı kardeş yaşananları anlattı... Çekiçli vahşette ürperten detay, öldükten sonra bile defalarca başına vurmuş - Son Dakika
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