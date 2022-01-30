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Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li - Son Dakika

Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li

30.01.2022 12:22

Kar yağışının etkili olduğu Karadeniz Ereğli'de yerel gazete sahibi bir kişinin, Zonguldak'tan çağırdığı özel ekiple yolları açtırdığı video sosyal medyada gündem oldu. Karadeniz Ereğli'nin CHP'li belediye başkanı Halil Posbıyık'ın karla kapanan yolları açtırmadığını ve Zonguldak'tan özel ekip çağırdıklarını öne süren gazete sahibinin videoda "Karları şu evin önüne at, kapat yollarını, onlar CHP'li" dediği duyuluyor.

Karadeniz Ereğli'de yerel gazete sahibi olduğu ifade edilen bir kişinin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Kar yağışının etkili olduğu ilçenin CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kapanan yolları açtırmadığını iddia eden gazete sahibi Zonguldak'tan özel ekip çağırdıklarını ifade etti.

"ÖZEL EKİP ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDIK"

Kiraladıkları kepçenin yardımıyla kendi yollarını kendilerinin açmak zorunda kaldığını iddia eden şahsın çektiği videoda, toplanan karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları konusundaki uyarıları ise büyük tartışma yarattı.

"KARLARI ŞU EVİNE ÖNÜNE AT, ONLAR CHP'Lİ"

Gazete sahibi kişinin "Karları şu evin önüne at, ikinci evin önüne! Kapat yollarını, onlar CHP'li" ifadelerini kullandığı videoda net bir şekilde duyuluyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Kar temizleme çalışmaları sırasında çekilen ve internette paylaşılan video yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, CHP'li isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi videoyu paylaşarak sergilenen tavra tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

Karadeniz Ereğli'de çekilen video büyük tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
Karadeniz Ereğli'de çekilen video büyük tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
Karadeniz Ereğli'de çekilen video büyük tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
Karadeniz Ereğli'de çekilen video büyük tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li
YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Halil Posbıyık, Gazete, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li - Son Dakika
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