Çekilişe saatler kala umut kuyruğunda yoğunluk - Son Dakika

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İSTANBUL DHA MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişine saatler kala bilet satışları devam ediyor. Eminönü'nde bulunan bayinin önünde son saatlerde yoğunluk oluştu.

Yılbaşı çekilişine saatler kala Eminönü'nde bulunan gişenin önünde yoğunluk oluştu. Şanslarını denemek isteyenler umut kuyruğuna girdi. Bilet alan bir kişi "Çeyrek bilet aldım 6 tane, burayı alacağım" dedi. 10 tane çeyrek bile alan bir kadın ise yatırım yapacağını belirtti. Bilet alan bir başka kişi ise, "Büyük ikramiye çıkarsa bir miktarını hayır kurumlarına, okuyan öğrencilerimize vereceğim" dedi.