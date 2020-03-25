Çekilişler alınan tedbirlerle aksatılmadan devam edecek - Son Dakika
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Çekilişler alınan tedbirlerle aksatılmadan devam edecek

6 saat önce

Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi'yle 120 şubede hizmet veren Eminevim, Korona virüs'e karşı alınan tedbirlerle hizmetlerin aksama yaşanmadan devam ettiğini açıkladı.

Çekilişler alınan tedbirlerle aksatılmadan devam edecek, System.String[]

Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi'yle 120 şubede hizmet veren Eminevim, Korona virüs'e karşı alınan tedbirlerle hizmetlerin aksama yaşanmadan devam ettiğini açıkladı.


Korona virüs'e karşı alınan önlemlerle hizmetlerin sürdürüldüğü vurgulanırken İstanbul'da her ay yoğun bir katılımla düzenlenen çekiliş organizasyonlarının tedbir kapsamında katılımcılar olmadan noter huzurunda düzenlenmeye devam edildiği belirtildi.


Eminevim tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs salgınına karşı çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplum sağlığının korunması adına aldığımız tedbirleri uygulayarak hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda pek çok önlem aldık. Bunlardan biri de 29 yıldır yoğun bir katılımla düzenlediğimiz çekiliş organizasyonlarımızın katılımcılar olmadan gerçekleştirilmesi oldu. Her ay sonunda gerçekleştirdiğimiz, evine ve aracına kavuşacak talihlilerin, katılımcılar ve noter huzurunda belirlendiği çekiliş organizasyonlarımız, geçici bir süreliğine katılımcı olmadan düzenlenmeye devam edecek. Risklere karşı alınan önlemler süresince müşterilerimiz, noter huzurunda yapılan çekilişleri sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilecekler.


Müşterilerimizin, hiçbir kesinti yaşanmadan hizmet alabilmelerini kolaylaştırmayı ve salgına karşı Türkiye'nin ekonomik istikrarının korunmasını hedeflediğimiz bu sürecin ihtiyaç durumunda da yeni tedbirler de devreye alınarak el birliğiyle üstesinden gelineceğine inanıyoruz." - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:59 Kaynak: İHA

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