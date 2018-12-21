Son Dakika Haberleri: Çekilmemiz Doğru Bir Hamle"

Çekilmemiz Doğru Bir Hamle"

41 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusundan emekli bir yazarın Suriye'den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye'den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi.

Çekilmemiz Doğru Bir Hamle
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusundan emekli bir yazarın Suriye'den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye'den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden, ABD ordusundan emekli General Anthony Tata'nın Trump'ın Suriye'den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye'den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi. Trump, aynı zamanda 'Kara Kış' isimli kitabın da yazarı olan Tata'nın Suriye konusunda, "Bence Başkan'ın kararı kesinlikle Suriye'de doğru bir hamle. Suriye'den çekilme kararını protesto eden dahiler aynı zamanda DEAŞ hakkındaki İstihbaratı tahrip edenler ve DEAŞ'ın güçlenmesine izin verenlerdir" ifadelerini kullandığını kaydetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:36 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Demokratları Tehdit Etti: Hükümeti Kapatırım Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz

Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:17:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekilmemiz Doğru Bir Hamle"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]