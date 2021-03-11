Çekim başladı, bütün gün bulaşık çamaşır ve yıkamaktan kurtuldu - Son Dakika

Çekim başladı, bütün gün bulaşık çamaşır ve yıkamaktan kurtuldu

11.03.2021 12:13
Çekim başladı, bütün gün bulaşık çamaşır ve yıkamaktan kurtuldu, System.String[]

EVDE TEMİZLİK YAPTIĞI GÜNLER GERİDE KALDIAvukat Amal Clooney ile evli olan 59 yaşındaki iki çocuk babası George Clooney, pandemi nedeniyle yaşanan kapanma sürecinde duyanları şaşırtan işler yaparak vakit geçirdiğini itiraf etmişti.

EVDE TEMİZLİK YAPTIĞI GÜNLER GERİDE KALDI

Avukat Amal Clooney ile evli olan 59 yaşındaki iki çocuk babası George Clooney, pandemi nedeniyle yaşanan kapanma sürecinde duyanları şaşırtan işler yaparak vakit geçirdiğini itiraf etmişti. Evinde temizlik yapıp, çamaşır ve bulaşık yıkadığını söyleyen Clooney için bu günler geride kaldı.

YÖNETMENLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ FİLMİN SETİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu ve yönetmen Clooney, pandemi yüzünden tüm çalışma planı ertelenen The Tender Bar adlı yeni filminin setine döndü. Clooney, çekimleri 10 Mart günü sabahın çok erken saatlerinde başlayan sette verilen mola sırasında objektiflere takıldı.

BACAKLARINI SALLAYARAK ETRAFI İZLEDİ

Çekim aralarında maske takmayı ihmal etmeyen Clooney,bir ara filmde kullanılan üstü açık bir arabanın kapısına oturdu. Çocuk gibi bacaklarını sallayıp etrafını izleyen Clooney, yanına gelen köpeği de sevdi.

GEÇMİŞİN MÜZMİN BEKARI ŞİMDİ İKİ ÇOCUK BABASI

1989 ile 1993 arasında Talia Balsam ile yaptığı ilk evliliğinin ardından uzun süre "müzmin bekar" olarak anılan George Clooney, 2014 yılında Amal Alamuddin ile evlendi. Üç yaşında Alexander ve Ella adlarında biri kız diğeri erkek iki çocuk babası olan Clooney, geçen yılın son günlerinde katıldığı bir sohbet programında karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatmıştı.

EVDE TEMİZLİK YAPTIĞINI ANLATMIŞTI

Clooney, online olarak yayınlanan Howard Stern'in sohbet programına evinden katıldı. Ünlü oyuncu, aylardır evinin dört duvarı arasında geçirdiği zamana ilişkin bilgiler verdi.Howard Stern, esprili bir şekilde "Karantinada eşi ve ikizleri ile birlikte nasıl zaman geçirdiğini, çocukların '500 tane' dadısı olmadan onlara bakmanın zor olup olmadığını" sordu. İşte bu sorunun ardından da Clooney'in şaşırtıcı yanıtları geldi.

SADECE BİR DADIMIZ VAR Clooney bu soruyu yanıtlamaya "Öncelikle sadece bir dadımız var" diyerek başladı. Ardından da dinleyenleri şaşırtan yanıtlar geldi sırayla. Hiç kimsenin kendisi gibi varlıklı ve güç sahibi birinden bunu duymak istemeyeceğini belirterek "Şikayet etmeyeceğim ama bu alışılmadık. Karantinanın bazı dönemleri komikti. Çünkü uzun yıllar boyunca yapmadığım bazı şeyleri yaptım" diye konuştu.

FİLM KAHRAMANINA GÖNDERME YAPTI

Clooney "Bir günde yedi kez çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim" diye devam etti sözlerine. Howard Stern, bunun bir film konusu olabileceğini söyleyince de Clooney gülerek 1983 tarihli komedi filmi Mr. Mom'a gönderme yaptı. Bu filmde Michael Keaton; işini kaybeden ve karısı çalıştığı için de ev işlerini ve çocuk bakımını üstlenen bir babayı canlandırıyordu.

KİTAP UYARLAMASI

George Clooney, 2014 yılında Amal Clooney ile evlendi. Çiftin Alexander ve Ella adında 3 yaşında biri kız biri erkek ikizleri bulunuyor. Clooney'in serveti ise 500 milyon dolar civarında. Clooney'in yeniden sete döndüğü The Tender Bar, J. R. Moehringer'ın aynı adlı eserinin bir uyarlaması. Clooney'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Ben Affleck, Lily Rabe, Tye Sheridan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro yer alıyor.

Çekim başladı, bütün gün bulaşık çamaşır ve yıkamaktan kurtuldu

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çekim başladı, bütün gün bulaşık çamaşır ve yıkamaktan kurtuldu - Son Dakika Magazin


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