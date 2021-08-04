Çekimde bayılınca bayılınca beyninde tümör olduğu anlaşılan Hülya Duyar'ın tümörü alındı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hülya Duymaz, komedyen Cem Yılmaz'la reklam filmi çekimleri sırasında fenalık geçirmiş, ardından bir kez de tatilde bayılmıştı.

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Kaldırıldığı hastanede yapılan ilk muayenesinin ardından beyninde tümör tespit edilen sanatçı, bugün ameliayata alındı. 8 saat süren ameliyatla beynindeki tümör alınan Duyar'ın ameliyatı başarılı geçti.

1 GECE YOĞUN BAKIMDA KALACAK

Yoğun bakımda müşaade altında tutulan Duyar 1 gece yoğun bakımda kalacak. Tümörün iyi huylu olup olmadığı ise patoloji raporunda belli olacak.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK ABLAM"

Diğer yandan Duyar ile ameliyattan önce canlı bağlantı gerçekleştiren oyuncu Bahtiyar Memilli, Hülya Duyar'ın moralinin iyi olduğunu belirterek, "Her şey çok güzel olacak ablam. Seni çok seviyorum" ifadesini kullandı.