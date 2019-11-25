Çekimler başladı

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Şenel İlhan'ın yapımcılığını üstlendiği film, İstanbul'un fethinden sonra kaybolan değerli bir haritanın etrafında şekillenen macerayı konu alıyor.
Şenel İlhan'ın yapımcılığını üstlendiği film, İstanbul'un fethinden sonra kaybolan değerli bir haritanın etrafında şekillenen macerayı konu alıyor. İsmail Filiz, Esra Bilgiç ve Baki İlhan'ın başrolde olduğu filmin yönetmeni Emir Khalilzadeh.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:11
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