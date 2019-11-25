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Çekimler başladı

6 saat önce

Şenel İlhan'ın yapımcılığını üstlendiği film, İstanbul'un fethinden sonra kaybolan değerli bir haritanın etrafında şekillenen macerayı konu alıyor.

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Şenel İlhan'ın yapımcılığını üstlendiği film, İstanbul'un fethinden sonra kaybolan değerli bir haritanın etrafında şekillenen macerayı konu alıyor. İsmail Filiz, Esra Bilgiç ve Baki İlhan'ın başrolde olduğu filmin yönetmeni Emir Khalilzadeh.

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:11 
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