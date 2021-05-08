Çekimler İstanbul'da devam ediyor

Projenin bazı sahneleri için geçtiğimiz aylarda Kayseri'ye giden oyuncu, önceki gün İstanbul'da kamera karşısına geçti. Trenin içinde çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Karalar, klaket emojisi koydu. Oyuncuya hayranları, "Filmi merakla bekliyoruz, en kısa zamanda izlemek istiyoruz" mesajını gönderdi. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu filmde, Erkan Petekkaya, Serkan Ercan, Deniz Bolışık ve Baran Bölükbaşı gibi ünlü isimler yer alıyor.