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Çekimler tamamlandı

48 dakika önce

Makedonya'da 17 gün süren çekimlerde oyuncular, Makedonyalı hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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Makedonya'da 17 gün süren çekimlerde oyuncular, Makedonyalı hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Makedonya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:04 
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