Çekimler tamamlandı

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Makedonya'da 17 gün süren çekimlerde oyuncular, Makedonyalı hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Makedonya
'da 17 gün süren çekimlerde oyuncular, Makedonyalı hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:04
Hamile olduğu söylenen Şeyma Subaşı'dan ilk açıklama Metin Hara ile aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım Eda Taşpınar, ilk yaptığı mesleği anlattı: Kusan mankenlerin saçlarını tutuyordum Şahan Gökbakar, yayınladığı video ile 90'lara gönderme yaptı