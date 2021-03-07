Çekimleri tamamlanan "Sipahi" dizisi izleyiciyle buluşuyor - Son Dakika

Yapımcılığı Zekeriya Çiftçi'nin yaptığı "Sipahi" adlı dizinin YouTube kanalında yayınlanacağı bildirildi.

Adana ve İstanbul'da çekimleri 6 hafta süren kara mizah ve polisiye unsurlar barındıran dizide İbrahim Gündoğan, Hasan Şenbayrak, Murat Bölücek, Ozan Turan, Akın Aydın, Erhan Cansever, Sevim Oyar, Seyfi Azrak, Murat Ünver de rol aldı.

Senaryosu ve yönetmenliği Ramazan Ekmekçi'ye ait olan dizinin birinci sezonunun 6 bölüm olduğu ve "youtube.com/sipahidizi" kanalında bugün yayınlanmaya başlanacağı duyuruldu.

Faust yapım şirketi dizinin konusunu şu ifadelerle aktardı:

"Musa'nın tüm yakınları, o cezaevindeyken aşiret (Servet ve adamları) tarafından öldürülmüştür. Cezaevinde onu intihardan kurtaran Tekin'in de yardımı ile tahliye olduğunda aşiretin içine girerek onların adamı olur. Amacı, aşireti içeriden bitirmek ve Servet'e ulaşmaktır."