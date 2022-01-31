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Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi - Son Dakika

Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi

31.01.2022 14:43
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi

KARAMAN'da Ahmet Dalkıran, yol kenarında görünce durduğu yaralı kartalı çekinerek aldıktan sonra aracın bagajına koyup, tedavisi için polisten yardım istedi.

KARAMAN'da Ahmet Dalkıran, yol kenarında görünce durduğu yaralı kartalı çekinerek aldıktan sonra aracın bagajına koyup, tedavisi için polisten yardım istedi. Dalkıran'dan alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ahmet Dalkıran, otomobiliyle Kılbasan köyünden Karaman merkeze geldiği sırada, yolun 8'inci kilometresinde kenarda yaralı kartal olduğunu fark etti. Aracını durdurduktan sonra inen Dalkıran, kartalı almak istedi ancak çekinerek yaklaştı. Dalkıran, birkaç girişiminden sonra yaralı kartalı elleriyle alıp, aracının bagajına koydu. Kent merkezine gelen Dalkıran, polis arayarak tedavisi için yardım istedi. Dalkıran'ın bulunduğu noktaya gelen ekipler, yaralı kartalı alıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Kartalın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. ?


Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ahmet Dalkıran, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekinerek aldığı yaralı kartalı bagaja koyup, polisten yardım istedi - Son Dakika
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